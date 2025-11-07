مسؤول يفقد وعيه أمام ترامب لحظة الإعلان عن خفض أسعار بعض الأدوية (فيديو)

وكالات

فقد أحد المسؤولين التنفيذيين في إحدى شركات الأدوية داخل المكتب البيضاوي، وعيه أثناء إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن صفقة جديدة تتعلق بأدوية إنقاص الوزن.

وأفادت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية أن الرجل كان يقف خلف الرئيس ترامب خلال الحدث عندما بدت عليه علامات الإعياء، حيث انثنت ركبتاه وسقط أرضًا.

وفي البداية، عرّف الصحفيون الحاضرون الرجل بأنه "جوردون فينلي"، المدير التنفيذي لشركة "نوفو نورديسك"، غير أن الشركة نفت لاحقًا أن يكون هو الشخص المعني.

وذكر صحفيون شهدوا الواقعة أن الدكتور محمد أوز، مدير مراكز الرعاية الصحية والخدمات الطبية، هرع لمساعدة المسؤول التنفيذي ومنعه من ارتطام رأسه بالأرض.

وأثناء إخراج الصحفيين من المكتب البيضاوي، سارع عدد من أعضاء مجلس الوزراء إلى تقديم المساعدة للرجل ورفعوا ساقيه في محاولة لإنعاشه.

وفي بيان رسمي، قالت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض: خلال إعلان تفضيل الدول الأكثر رعاية في المكتب البيضاوي، أُغمي على أحد ممثلي الشركات، وتدخلت الوحدة الطبية في البيت الأبيض على الفور، والرجل بخير. سيُستأنف المؤتمر الصحفي قريبًا.

A Big Pharma exec just collapsed in the White House at the same time the country is on the verge of collapse. At this point the warning signs couldn’t get any more direct. pic.twitter.com/GCK86ubMUk — Power to the People ☭🕊 (@ProudSocialist) November 6, 2025

وشارك في المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم الخميس عدد من كبار التنفيذيين من شركتي "نوفو نورديسك" و"إيلي ليلي"، واللتين تعاونتا مع الإدارة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق يهدف إلى جعل أدوية إنقاص الوزن المعروفة باسم (GLP-1s) أكثر إتاحة وبأسعار معقولة.

وبموجب الاتفاق، ستعمل الشركات على توسيع نطاق إتاحة أدويتها الشهيرة لعلاج السمنة، مثل "Ozempic" و"Wegovy" و"Zepbound"، بحيث تُقدَّم مباشرة للمستهلكين عبر موقع حكومي جديد يحمل اسم TrumpRx، من المقرر إطلاقه العام المقبل.

وستُطرح النسخة الفموية من هذه الأدوية بسعر منخفض يصل إلى 149 دولارًا شهريًا فور حصولها على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA).

كما ستُخفض أسعار أدوية "GLP-1" القابلة للحقن إلى 245 دولارًا شهريًا للمرضى المسجلين في برامج الرعاية الصحية الحكومية مثل Medicare وMedicaid، ممن يستخدمونها لعلاج أمراض أقرّتها الإدارة مسبقًا، مثل داء السكري.

وأشاد وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت ف. كينيدي جونيور، بالاتفاق مؤكدًا أنه يمنح الفئات غير القادرة على تحمل تكاليف هذه الأدوية فرصة حقيقية للاستفادة منها.

وقال كينيدي: السمنة مرض يرتبط بالفقر، إنها عبء ثقيل، وهذه الأدوية كانت متاحة فقط للأثرياء.