ترامب: أتوقع نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة قريبا جدا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم، إنه يتوقع وصول القوة الدولية لحفظ الاستقرار إلى غزة قريباً جداً، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عن طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يهدف إلى دعم خطة ترامب للسلام.

وأكد ترامب خلال لقاء في البيت الأبيض مع قادة دول من آسيا الوسطى: "سيحدث ذلك قريباً جداً. والأمور في غزة تسير على ما يرام"، وذلك في رد على سؤال لأحد الصحافيين بشأن نشر القوة الدولية في القطاع الذي لا يزال يواجه وضعاً إنسانياً صعباً بعد قرابة شهر من سريان الهدنة بين إسرائيل وحماس".