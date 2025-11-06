إعلان

رويترز: أمريكا تستعد لتأسيس قاعدة جوية بدمشق

كتب : مصراوي

10:42 م 06/11/2025

أمريكا

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن 6 مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة تستعد لتأسيس وجود عسكري لها في قاعدة جوية بالعاصمة السورية دمشق.

وقالت المصادر، أن تأسيس قاعدة جوية أمريكية في دمشق من أجل المساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه واشنطن بين سوريا وإسرائيل.

وأكدت المصادر أن تأسيس القاعدة الأمريكية مؤشرا على نجاح سوريا في إعادة ترتيب العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بعد سقوط بشار الأسد العام الماضي.

وأوضحت المصادر أن القاعدة الجوية تقع بالقرب من أجزاء من جنوب سوريا، ومن المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا.

