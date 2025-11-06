وكالات

قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، إن رئيس الجمهورية جوزيف عون شدد على أن خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال لقي تأييدا وطنيا ودوليا.

وأضاف وزير الإعلام اللبناني، خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن الرئيس أكد أن خيار التفاوض هو النتيجة المتاحة لوقف اعتداءات إسرائيل وإنهاء الاحتلال.

وأشار وزير الإعلام اللبناني، إلى أن جوزيف عون أكد أن طرح خيار التفاوض لإنهاء الاحتلال يرتكز لقناعتنا بضرورة عودة الهدوء للجنوب.

ونفذ الطيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية استهدفت عدد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية في جنوب لبنان، وكان الجيش الإسرائيلي أطلق تحذيرا باستهدافه.

ووجه جيش الاحتلال تهديدا جديدا، عصر اليوم، باستهداف أحد المباني في بلدة كفر دونين بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

كما استهدف الجيش عددا من المباني في عدد من البلدات في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الخميس.

وأطلق تهديدا جديدا باستهداف أحد المباني في قرية زوطر الشرقيّة في جنوب لبنان.