الرئيس اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة مكتملة الأركان في جنوب لبنان

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان، جريمة مكتملة الأركان، وفقا للقانون الدولي وجريمة سياسية نكراء.

وأوضح عون، خلال بيان له اليوم الخميس، أن لبنان منفتح على التفاوض السلمي وإسرائيل تمعن في عدوانها على السيادة اللبنانية.

وأكد الرئيس اللبناني، أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسرائيل لم تدخر جهدا لرفض أي تسوية تفاوضية.

ونفذ الطيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية استهدفت عدد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية في جنوب لبنان، وكان الجيش الإسرائيلي أطلق تحذيرا باستهدافه.

ووجه جيش الاحتلال تهديدا جديدا، عصر اليوم، باستهداف أحد المباني في بلدة كفر دونين بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

كما استهدف الجيش عددا من المباني في عدد من البلدات في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الخميس.

