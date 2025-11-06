إعلان

الرئيس اللبناني: إسرائيل ارتكبت جريمة مكتملة الأركان في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

08:58 م 06/11/2025

جوزيف عون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان، جريمة مكتملة الأركان، وفقا للقانون الدولي وجريمة سياسية نكراء.

وأوضح عون، خلال بيان له اليوم الخميس، أن لبنان منفتح على التفاوض السلمي وإسرائيل تمعن في عدوانها على السيادة اللبنانية.

وأكد الرئيس اللبناني، أنه منذ اتفاق وقف إطلاق النار وإسرائيل لم تدخر جهدا لرفض أي تسوية تفاوضية.

ونفذ الطيران الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم غارة جوية استهدفت عدد من المنازل في بلدة زوطر الشرقية في قضاء النبطية في جنوب لبنان، وكان الجيش الإسرائيلي أطلق تحذيرا باستهدافه.

ووجه جيش الاحتلال تهديدا جديدا، عصر اليوم، باستهداف أحد المباني في بلدة كفر دونين بقضاء بنت جبيل في جنوب لبنان.

كما استهدف الجيش عددا من المباني في عدد من البلدات في جنوب لبنان بعد ظهر اليوم الخميس.

وأطلق تهديدا جديدا باستهداف أحد المباني في قرية زوطر الشرقيّة في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جوزيف عون الرئيس اللبناني جريمة مكتملة الأركان في جنوب لبنان إسرائيل ارتكبت جريمة في جنوب لبنان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في نيوزيلندا