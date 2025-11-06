ترامب: ستتم صناعة الأدوية مجددا داخل أمريكا بفضل الرسوم الجمركية

وكالات

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق لتوسيع التغطية وخفض أسعار عقاري علاج السمنة ويجوفي وزيباوند.

وأكد ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إنه سيتم صناعة الأدوية مجددا داخل أمريكا بفضل الرسوم الجمركية.

وفقا لوكالة أسوشيتد برس، فإن الإدارة الأمريكية، ستوسَع تغطية أدوية السمنة لتشمل المرضى المستفيدين من برنامج التأمين الصحي الفيدرالي الأمريكي(ميديكير) بدءا من العام المقبل، والتي أشارت إلى أنه سيتم تطبيق بعض الأسعار المخفَضة تدريجيا على المرضى غير المشمولين بالتغطية الصحية.

كما ستكلِف الجرعات الأولية من الإصدارات الجديدة من هذه العلاجات 149 دولارا شهريا في حال اعتمادها.