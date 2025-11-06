إعلان

الإعصار كالمايجي يصل إلى اليابسة في وسط فيتنام

كتب : مصراوي

05:07 م 06/11/2025

الإعصار كالمايجي

نها ترانج (فيتنام)- (أ ب)

وصل الإعصار كالمايجي إلى اليابسة في شمال إقليم جيا لاي في وسط فيتنام، مصحوبا برياح عاتية وأمطار غزيرة.

وهبت العاصفة فيما تعاني الأقاليم الوسطى بالفعل من من الفيضانات على مدى أيام، بسبب هطول مستويات من الأمطار حطمت الأرقام القياسية.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن كالمايجي يمكن أن يتسبب في هطول أكثر من 600 ملليمتر من الأمطار الإضافية في بعض المناطق، مما يثير المخاوف من احتمالية حدوث انهيارات أرضية مميتة وسيول.

وجرى تسجيل انقطاع الكهرباء في العديد من الأقاليم بينما اُقتلعت الأشجار وتهاوت أسطح المنازل. وحذرت السلطات أيضا من خطر حدوث فيضانات في مدن رئيسية بما في ذلك دانانج وهو تشي منه سيتي.

الإعصار كالمايجي اليابسة وسط فيتنام

