البرهان: الشعب السوداني لن يهزم والقتال مستمر

كتب : مصراوي

01:47 م 06/11/2025

الفريق عبد الفتاح البرهان

وكالات

أكد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، اليوم الخميس، استمرار العمليات القتالية وسعي القوات المسلحة لتأمين الدولة حتى أقصى حدودها.

وقال البرهان: "هذه المعركة هي معركة الجيش السوداني، لذلك نحن على ثقة بأن هذا الشعب لن يُهزم، وكل من يقاتل باسمه لن يُكسر أو يُهزم".

وتشهد الساحة السودانية تصاعدًا غير مسبوق في حدة الأزمة المسلحة المستمرة منذ أكثر من عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع، في ظل محاولات أمريكية متكررة لفرض هدنة إنسانية، بينما يتمسك الجيش بخياره القائم على الحسم العسكري.

وأعلن وزير الدفاع في حكومة البرهان، حسن كبرون، في خطاب بثّه التلفزيون الرسمي، أن الجيش سيواصل القتال ضد قوات الدعم السريع، مشيدًا بجهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومقترحاتها الرامية إلى تحقيق السلام في السودان.

وأضاف كبرون أن الاستعدادات لمعركة الشعب السوداني مستمرة، في إشارة إلى تواصل التحضيرات العسكرية رغم المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار.

من جانبه، أوضح كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تواصل العمل مع جميع الأطراف، الجيش وقوات الدعم السريع، من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتوفير الدعم للمرحلة الإنسانية في البلاد.

عبد الفتاح البرهان السودان الجيش السوداني

