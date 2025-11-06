رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة الأميرة ريما بنت بندر، خلال مشاركته في منتدى الأعمال بمدينة ميامي، موجهاً لها الشكر والتحية.

وقال ترامب في كلمته أمام الحضور: "سفيرة السعودية لدى أمريكا، الأميرة ريما، شكرًا جزيلًا، من فضلك، قفي.. شكرًا، أبلغي سلامي للجميع، أبلغي سلامي للمجموعة الرائعة من الناس في السعودية، شكراً لكم".

وخلال حديثه عن انخفاض تكلفة وجبة عيد الشكر في الولايات المتحدة، أشار ترامب إلى وجود الأميرة ريما بين الحضور قائلاً: "هذا أمر مهم ريما، هذا أمر مهم بالنسبة لنا، لا أعرف إن كانوا يهتمون بذلك في السعودية، لكن هنا له أهمية كبيرة"، وتابع: "لدينا الأميرة هنا من السعودية، لديهم ثروة طائلة، وهي شخصية عظيمة، إنها لا تهتم بسعر الديك الرومي الذي انخفض قليلاً، لا داعي للقلق بشأن ذلك".

وعُقد المنتدى في كاسيا سنتر بوسط ميامي، بمشاركة نحو 30 ألف شخص، ويُعدّ هذا العام أول انعقاد له في الولايات المتحدة بعد أن انطلق سابقًا في أوروغواي، ويأتي حضور ترامب كضيف شرف للمنتدى في وقت لافت، إذ يقام الحدث أمام موقع مكتبته الرئاسية المستقبلية، التي ستُبنى على الأرض التي منحتها له حكومة فلوريدا مؤخرًا.