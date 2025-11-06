إعلان

وزارة الدفاع: إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل

كتب : مصراوي

11:05 ص 06/11/2025

وزارة الدفاع الروسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية؛ 49 منها فوق مقاطعة فولجوجراد، وسبع طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة فورونيج، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وثلاث فوق مقاطعة بيلجورود، واثنتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات موسكو، وكورسك، وليبيتسك، وتامبوف".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبرايرَ 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الدفاع الروسية 75 طائرة مسيرة إسقاط مناطق روسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إسرائيل تعلن المنطقة الحدودية مع مصر "منطقة عسكرية مغلقة"
الدولار يعكس اتجاهه الصعودي وينخفض مقابل الجنيه بمنتصف تعاملات اليوم
السحر لمن يقترب من الملك.. لقاء توت عنخ آمون في المتحف المصري الكبير (قصة مصوّرة)
بـ172 صوتًا.. اليونسكو تعتمد انتخاب خالد العناني مديرًا عامًا لها