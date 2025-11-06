موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل.

وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "اعترضت منظومات الدفاع الجوي خلال الليلة الماضية، ودمرت 75 طائرة مسيرة أوكرانية؛ 49 منها فوق مقاطعة فولجوجراد، وسبع طائرات مسيرة فوق جمهورية القرم، وست فوق مقاطعة فورونيج، وأربع فوق مقاطعة روستوف، وثلاث فوق مقاطعة بيلجورود، واثنتان فوق مقاطعة أوريول، وطائرة مسيرة واحدة فوق كل من مقاطعات موسكو، وكورسك، وليبيتسك، وتامبوف".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبرايرَ 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات، بحسب وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.