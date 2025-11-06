ضبط جوازات سفر مزوّرة وأسلحة حربيّة في شمال لبنان

بيروت- (د ب أ)

أعلن أمن الدولة في لبنان اليوم الخميس، ضبط جوازات سفر مزوّرة وأسلحة حربيّة في شمال البلاد .

وقالت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان صحفي أوردته الوكالة وطنية للإعلام اليوم، إنه في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة التزوير واستعمال المستندات غير الشرعية، وبعد عملية رصد وتعقّب دقيقة، أوقفت مديرية الشمال الإقليمية – مكتب طرابلس، شخص بجرم بيع جوازات سفر أجنبية مزوّرة.

وأضافت أنه ضُبط بحوزته جواز سفر فنزولي مزيّف، ومسدسين حربيين ، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة القضاء المختص.