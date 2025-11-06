

وكالات

ارتفعت حصيلة قتلى تحطم طائرة شحن في ولاية كنتاكي في جنوب الولايات المتحدة إلى 11 قتيلا، فيما قال المحققون، إن الحادثة نجمت عن اشتعال النيران في أحد المحركات وانفصاله أثناء الإقلاع.

وتحطّمت طائرة شحن من طراز مكدونيل دوجلاس إم دي-11 تابعة لشركة "يو بي إس" الثلاثاء أثناء إقلاعها من مطار لويفيل الدولي إلى هاواي، وأفادت حصيلة أولية بمقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين.

واصطدمت الطائرة المشتعلة بمحلات تجارية مجاورة للمطار ما أسفر عن مقتل أشخاص على الأرض، وكان فيها طاقم من 3 أفراد.

وأفاد حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير، أن عدد القتلى "ارتفع إلى 11 أتوقع أن يصل إلى 12، ربما بحلول نهاية اليوم"، مشيرا إلى أن البحث جار عن عدد قليل من الأشخاص الآخرين الذين لا يزال مصيرهم مجهولا، معتبرا أن الحادثة مفجعة ولا يمكن تصوّرها.

وأرسل المجلس الوطني لسلامة النقل فرقا إلى لويفيل للتحقيق في الحادثة.

وقال تود إنمان وهو أحد المسؤولين في المجلس، إنه عثر على الصندوقين الأسودين للطائرة، مسجل بيانات الرحلة ومسجل صوت قمرة القيادة، وسيرسلان إلى واشنطن للتحليل.

وتعد مدينة لويفيل بمثابة المركز الجوي الرئيسي لشركة "يو بي إس" في الولايات المتحدة، وفقا لملخص معلومات حول الشركة.

وتسيّر شركة توصيل الطرود العملاقة حوالى ألفي رحلة يوميا إلى أكثر من 200 وجهة عبر العالم بأسطولها المكون من 516 طائرة، وفقا للغد.