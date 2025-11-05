إعلان

رئيسة المكسيك ترفع دعوى قضائية ضد رجل تحرش بها في الشارع.. فيديو

كتب : مصراوي

06:25 م 05/11/2025

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم

(أ ب)

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم اليوم الأربعاء، إن التحرش الذي تعرضت له من رجل مخمور في الشارع بالقرب من مقر الحكومة المكسيكية كان اعتداء على جميع النساء ولهذا السبب قررت إقامة دعوى ضده.

وأكدت عمدة مكسيكو سيتي، كلارا بروجادا، أنه تم اعتقال الرجل الذي حاول التحرش برئيسة المكسيك.

وظهر رجل في مقطع الفيديو المتداول بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، وهو يميل لتقبيل جسد الرئيسة ولمسها بيديه، ولكنها دفعت يديه بلطف مبقية على ابتسامة جامدة بينما استدارت لتواجهه وسُمعت وهي تقول جزئيا "لا تقلق".

واليوم الأربعاء، أكدت شينباوم بصرامة أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لمثل هذا التحرش وأن المشكلة تجاوزت بكثير منصبها كرئيسة، قائلة "لا يحق لأي رجل أن ينتهك تلك المساحة".

وقالت: "قررت أن أرفع دعوى لأن هذا شيء تعرضت له كامرأة، ولكننا نحن كنساء نتعرض له في بلدنا. لقد تعرضت لهذا من قبل وأنا لست رئيسة، عندما كنت طالبة".

كلوديا شينباوم المكسيك التحرش رئيسة المكسيك

أخبار

المزيد

