القسام تعلن تسليم جثة أسير إسرائيلي للصليب الأحمر

كتب : مصراوي

05:41 م 05/11/2025

كتائب القسام

وكالات

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تسليمها جثمان أحد الأسرى الإسرائيليين اليوم الأربعاء لمنظمة الصليب الأحمر.

وقالت القسام في بيان لها اليوم، إنه ستسلم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها بحي الشجاعية شرق مدينة غزة عند الساعة 9 مساء بتوقيت غزة.

وفي وقت سابق، أفرجت قوات الاحتلال اليوم، عن جثامين 15 فلسطينيا، ضمن صفقة التبادل في قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا) أن "جثامين 15 شهيدًا وصلت لمستشفى ناصر الطبي بخانيونس جنوبي القطاع، سلمتها قوات الاحتلال".

وكانت كتائب القسام سلمت الليلة الماضية جثة إسرائيلي عبر الصليب الأحمر، وتعد هذه الدفعة السابعة من الجثامين التي تفرج عنها إسرائيل ليرتفع عدد الفلسطينيين الذين سلمتهم إسرائيل إلى 285.

