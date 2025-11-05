إعلان

حادث مروّع.. إصابة 10 أشخاص في عملية دهس غرب فرنسا والشرطة تعتقل المنفذ

كتب : مصراوي

01:43 م 05/11/2025

حادث مروّع

وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء رجلا أصاب عدة أشخاص في عملية دهس متعمدة في جزيرة "أوليرون" التي تتبع منطقة "شارونت ماريتيم" شمال غرب فرنسا.

ووقع الحادث صباح اليوم بين قريتي "دولوس دوليرون" و"سان بيير دوليرون"، وفق ما نقلت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية عن الدرك الفرنسي والمدعي العام في "لاروشيل".

وأفاد نفس المصدر بإصابة 10 أشخاص من المشاة وراكبي الدراجات على جانب الطريق بجروح، مشيرًا إلى أن 4 حالات منهم في حالة حرجة.

ونقلت القناة عن عمدة "سان بيير دوليرون" كريستوف سوير قوله إن بعض المصابين سينقلون جوا إلى بواتييه، مؤكدًا أنه لا يوجد بين المصابين أطفال.

الشرطة الفرنسية حادث مروّع عملية دهس

