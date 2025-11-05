وكالات

اعتقلت الشرطة الفرنسية اليوم الأربعاء رجلا أصاب عدة أشخاص في عملية دهس متعمدة في جزيرة "أوليرون" التي تتبع منطقة "شارونت ماريتيم" شمال غرب فرنسا.

ووقع الحادث صباح اليوم بين قريتي "دولوس دوليرون" و"سان بيير دوليرون"، وفق ما نقلت قناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية عن الدرك الفرنسي والمدعي العام في "لاروشيل".

وأفاد نفس المصدر بإصابة 10 أشخاص من المشاة وراكبي الدراجات على جانب الطريق بجروح، مشيرًا إلى أن 4 حالات منهم في حالة حرجة.

ونقلت القناة عن عمدة "سان بيير دوليرون" كريستوف سوير قوله إن بعض المصابين سينقلون جوا إلى بواتييه، مؤكدًا أنه لا يوجد بين المصابين أطفال.