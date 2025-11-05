إعلان

قوات الاحتلال تعدم 7 آلاف دجاجة في شمال الضفة الغربية.. ما القصة؟

كتب : مصراوي

12:12 م 05/11/2025

قوات الاحتلال الإسرائيلي

( د ب أ)

أعدمت القوات الإسرائيلية اليوم الأربعاء، سبعة آلاف من الدجاج البياض، وهدمت بركسا في قرية أم الريحان غرب جنين، والواقعة خلف جدار الضم والوسع العنصري قرب بلدة يعبد بشمال الضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن جمال كامل زيد، مالك البركس والدواجن قوله إن :جنود الاحتلال باشروا وأعدموا سبعة آلاف دجاجة من النوع البياض يبلغ عمرها أربعة أشهر، عن طريق وضعها في ماكينة تصعقها بالكهرباء، ومن ثم هدمت جرافة الاحتلال "البركس" الذي تبلغ مساحته ألف متربع مربع، مؤكدا أن خسارته تزيد عن 500 ألف شيكل.

وأوضح رئيس مجلس قروي أم الريحان مجدي زيد، أن "آليات الاحتلال اقتحمت القرية برفقة جرافة عسكرية، وداهمت مزرعة وشرعت بإعدام الدواجن وهدمت البركس".

