قال رئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني، إن فوزه الحاسم يظهر الطريق لهزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان منتقدا شرسا لسياسات الشاب المسلم الاشتراكي الديمقراطي.

وأوضح ممداني في خطاب النصر أمام مؤدين له: "إذا كان هناك من يستطيع أن يظهر لأمة خانها دونالد ترامب طريقة هزيمته، فهي المدينة التي أوصلته إلى ما هو عليه"، مضيفا أن نيويورك ستكون النور في هذا الوقت من الظلام السياسي.

وانتُخب زهران ممداني، الممثل الشاب للجناح اليساري في الحزب الديمقراطي والمعارض الشرس لدونالد ترامب، رئيسا لبلدية نيويورك في انتخابات كانت الاختبار الانتخابي الأول للرئيس الجمهوري.

وتقدم ممداني 34 عاما، على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك.

وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسميا في الأول من يناير.

وبذل ترامب جهودا لثني سكان نيويورك عن التصويت لممداني، لكن يبدو أنها لم تكن كافية، كما لم يكن كذلك النداء الذي وجّهه إلى الناخبين اليهود لمنع وصول المرشح المسلم إلى منصب رئيس بلدية المدينة.

كتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشيال: "أي شخص يهودي يصوّت لزهران ممداني هو شخص غبي!"، مضيفا أن ممداني المعروف بدفاعه القوي عن القضية الفلسطينية "يكره اليهود".

وكان ممداني دائما هدفا للهجمات بسبب مواقفه من إسرائيل والحرب في غزة، لكنه لم يتراجع عنها، مؤكدا في الوقت نفسه خلال حملته رفضه القاطع لمعاداة السامية وسعيه لطمأنة المجتمع اليهودي، وفقا لسكاي نيوز.