بينها اعتقال الرئيس أو اغتياله.. واشنطن تدرس خيارات الهجوم على فنزويلا

كتب : مصراوي

10:47 م 04/11/2025

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تعتبر رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو عضوا بمنظمة إرهابية ليكون هدفا مشروعا.

وأكد المسؤولون، أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يدعم الخيارات الأكثر عدوانية تجاه فنزويلا؛ حيث دعا في محادثات خاصة إلى إجبار الرئيس الفنزويلي على التنحي.

في الوقت نفسه، كشف المسؤولون الأمريكيون، أن ترامب أعرب عن تحفظه على أي عملية ضد مادورو بسبب خشيته من فشلها.

وأوضحت مصادر، أن الخيارات بشأن فنزويلا تشمل ضربات جوية لمنشآت عسكرية لإضعاف الدعم العسكري لمادورو، فضلا عن إرسال قوات خاصة لمحاولة أسر مادورو أو قتله.

وأشار المسؤولون الأمريكيون، إلى أن مساعدي ترامب يبحثون عن مبرر قانوني لاستهداف مادورو دون تفويض من الكونجرس.

نيكولاس مادورو رئيس فنزويلا واشنطن دونالد ترامب

