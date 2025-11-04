البث العبرية: نتنياهو يدرس الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس الدعوة إلى انتخابات مبكرة خلال 3 أشهر.

وفي أغسطس الماضي، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية نقلا عن مصادر، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضد إجراء انتخابات مبكرة، لكن الاجتماعات بشأنها زادت بعد انسحاب اليهود المتشددين (الحريديم) من الحكومة.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يدرك أن مساعيه للحفاظ على الائتلاف بعد عودة الكنيست من العطلة قد تذهب سُدى.

وأضافت المصادر للصحيفة الإسرائيلية، أن اجتماعات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مؤخرًا تهدف إلى تعزيز كتلته.