إعلان

جوتيريش: ما يحدث في السودان أمر فظيع والانقسامات الجيوسياسية تعمق النزاع

كتب : مصراوي

07:38 م 04/11/2025

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن ما يحدث في السودان أمر فظيع، مشددا على أن ما يحدث في الفاشر لا يمكن القبول به.

وأشار جوتيريش في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الحوار بين طرفي الصراع في السودان صعب وأن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار، مضيفا "علينا فرض ضغوط كبيرة على طرفي الصراع في السودان ليدركا ضرورة وقف الحرب".

وأكد جوتيريش، أن التدخل الخارجي والانقسامات الجيوسياسية تعمق النزاع في السودان.

في سياق منفصل، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أ خفض دول مساهماتها المالية في المنظمة الدولية زاد المعاناة في العالم، لافتا إلى أنه يجري تقليص عدد قواتها الدولية في العالم بنسبة 25%.

وشدد جوتيريش، على أن ياب المساواة في العالم أمر لا يمكن القبول به.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنطونيو جوتيريش السودان الأمم المتحدة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

"في حاجة ماسة إلى علاج".. مجدي الجلاد: دعواتنا لعمرو واكد بالشفاء العاجل
رسمياً.. إعلان نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحي (رابط مباشر)
قرار مرتقب للبنك المركزي حول سعر الفائدة خلال أيام.. ما التفاصيل؟