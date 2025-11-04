وكالات

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، إن ما يحدث في السودان أمر فظيع، مشددا على أن ما يحدث في الفاشر لا يمكن القبول به.

وأشار جوتيريش في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أن الحوار بين طرفي الصراع في السودان صعب وأن هناك حاجة ماسة لوقف إطلاق النار، مضيفا "علينا فرض ضغوط كبيرة على طرفي الصراع في السودان ليدركا ضرورة وقف الحرب".

وأكد جوتيريش، أن التدخل الخارجي والانقسامات الجيوسياسية تعمق النزاع في السودان.

في سياق منفصل، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أ خفض دول مساهماتها المالية في المنظمة الدولية زاد المعاناة في العالم، لافتا إلى أنه يجري تقليص عدد قواتها الدولية في العالم بنسبة 25%.

وشدد جوتيريش، على أن ياب المساواة في العالم أمر لا يمكن القبول به.