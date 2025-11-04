وزيرة العمل الأمريكية: الولايات المتحدة تخسر 15 مليار دولار أسبوعيا

وكالات

حذّرت وزيرة العمل الأمريكية، جولي سو، من العواقب الاقتصادية الخطيرة المترتبة على استمرار الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الأمريكي يتكبد خسائر تُقدّر بنحو 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت سو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أمريكية، إن تأثير الإغلاق لا يقتصر على موظفي الحكومة الفيدرالية فحسب، بل يمتد ليصيب سلاسل الإمداد، وحركة الإنفاق الاستهلاكي، والخدمات التجارية، وهو ما يؤدي إلى تراجع ملحوظ في النمو الاقتصادي.

وأضافت أن تعطّل الأنشطة الحكومية يعرقل الخدمات المقدَّمة للمواطنين، ويؤخر صرف رواتب مئات الآلاف من العاملين، ويجمد برامج الدعم الاقتصادي، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، كان مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، كيفن هاسيت، قد حذر سابقًا من أن استمرار الإغلاق قد يؤدي إلى خسائر تُقدّر بنحو 15 مليار دولار أسبوعياً في الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً في حديث لشبكة "سي إن إن" أن فشل المفاوضات السياسية سيجبر الحكومة على اتخاذ إجراءات تقشفية، داعياً الأطراف إلى التوصل إلى تسوية لتفادي المزيد من الأضرار الاقتصادية.