زهران ممداني: ترامب يعمل على ترهيب الناخبين وسأتعامل مع تهديداته

وكالات

قال المرشح الديمقراطي لعمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، إن الرئيس دونالد ترامب عمل من أجل تخويف وترهيب الناخبين في المدينة.

وأضاف ممداني: "ترامب يشجع السكان للتصويت لأندرو كومو وسأتعامل مع تهديداته كما يجب"، مشيرًا إلى أن تصريحات ترامب تظهر أنه هو من سيتحكم في تمويل المدينة "وهذا غير صحيح".

في الأشهر التي تلت فوز زهران ممداني المفاجئ في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمنصب عمدة مدينة نيويورك، صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على الرجل الذي كان على وشك أن يصبح زعيم أكبر مدينة في الولايات المتحدة.

ووصف ترامب ممداني بأنه "شيوعي مجنون"، وشكك في جنسيته وهدد باعتقاله . علاوة على ذلك، ألمح الرئيس إلى أنه سيوقف التمويل الفيدرالي أو ينشر قوات فيدرالية في مدينة نيويورك في حال انتخاب ممداني عمدة.