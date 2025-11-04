وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة لم تنته بعد "ونعمل في بقية الجبهات وجاهزون للعودة للقتال في أي لحظة".

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، أن عملية إعادة الأسرى من غزة لم تنته، "ولن نتوقف حتى إعادة آخر أسير".

وأمس الاثنين، قال زامير: "نحن في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم"، مضيفًا أن المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للمرحلة التالية، وفق قوله.

وتابع: "إما أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارًا أو عودة للحرب ومواصلة السعي لتحقيق النصر".