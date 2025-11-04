إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: الحرب في غزة لم تنته بعد وجاهزون للعودة للقتال

كتب : مصراوي

12:11 م 04/11/2025

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة لم تنته بعد "ونعمل في بقية الجبهات وجاهزون للعودة للقتال في أي لحظة".

وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي، أن عملية إعادة الأسرى من غزة لم تنته، "ولن نتوقف حتى إعادة آخر أسير".

وأمس الاثنين، قال زامير: "نحن في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم"، مضيفًا أن المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للمرحلة التالية، وفق قوله.

وتابع: "إما أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارًا أو عودة للحرب ومواصلة السعي لتحقيق النصر".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي غزة عودة للقتال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور