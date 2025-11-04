إعلان

جوتيريش: يجب إنشاء آلية مساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان

كتب : مصراوي

11:33 ص 04/11/2025

أنطونيو جوتيريش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، أننا بحاجة إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان.


ودعا جوتيريش، في كلمته أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في قطر، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى العمل مع مبعوثه الخاص إلى السودان والتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية.


وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب إنشاء آلية مساءلة بشأن الجرائم المرتكبة في السودان.


وفي سياق منفصل، أفادت وكالة فرانس برس نقلًا عن مصدر حكومي، الثلاثاء، بأن الحكومة السودانية بقيادة رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، تدرس مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في السودان.


وكان كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مسعد بولس، أكد أمس الاثنين، أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لـ3 أشهر، استنادًا إلى خطة المجموعة الرباعية المعنية بالأزمة في السودان، تضم الولايات المتحدة ومصر والإمارات والسعودية، المعلنة في 12 سبتمبر الماضي.


وقال بولس، في تصريحات أدلى بها من القاهرة، إن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، لافتًا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في العاصمة الأمريكية واشنطن منذ فترة لبحث تفاصيلها.


وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، موضحًا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها الولايات المتحدة بدعم من المجموعة الرباعية تهدف إلى تحقيق السلام في السودان الذي يعاني حربًا مستمرة منذ أبريل 2023.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجرائم المرتكبة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

إقبال حاشد في أول ساعات افتتاح المتحف المصري الكبير للجمهور - صور
تعثر صفقة الغاز.. من الرابح ومن الخاسر بين مصر وإسرائيل؟
كيف نجحت مصر في منع وصول أضرار سد النهضة للمواطن؟
المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور