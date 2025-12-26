إعلان

تفاصيل إصابة 3 سيدات في عملية طعن بمترو باريس

كتب : مصراوي

08:37 م 26/12/2025

حادث طعن بباريس

وكالات

أفادت وكالة فرانس برس، نقلًا عن هيئة النقل الباريسية (RATP)، أن رجلًا أصاب ثلاث نساء بسلاح أبيض، بعد ظهر الجمعة 26 ديسمبر.

وبحسب المعلومات نفسها، وقعت الاعتداءات في ثلاث محطات مختلفة بمترو باريس، هي: آرت إيه ميتييه والجمهورية، والأوبرا، في قلب العاصمة، وذلك بين الساعة 16:15 و 16:45.

ولم تكن هوية المعتدي أو دوافعه معروفة في تلك المرحلة، قبل أن يلوذ بالفرار. وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي وقت لاحق، تم توقيف المشتبه به في منزله بمدينة سارسل حسب ما أعلنته الوكالة الفرنسية.

باريس حادث طعن مترو باريس

