إعلان

الاستخبارات الأمريكية: 36 دولة وجهة حكومية يُشاركون في تحقيق الاستقرار بقطاع غزة

كتب : مصراوي

02:20 ص 04/11/2025

قطاع غزة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

قالت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، إن 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار بقطاع غزة.

وأجرت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأمريكي في كريات جات بإسرائيل.

وأثناء زيارتها ذكرت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن المركز مثال حي على ما يمكن حدوثه عند اتحاد الدول لمصالح مشتركة.

وأضافت: "هناك شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل ليس فقط بإسرائيل بل في أنحاء الشرق الأوسط".

وكانت نيوز نيشن قد نقلت عن مسؤول استخباراتي، أن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية زارت معبر كرم أبو سالم على حدود غزة.

كما نقلت نيوز نيشن عن مسؤول استخباراتي، أن تولسي جابارد اطلعت خلال زيارتها لمعبر كرم أبو سالم على جهود الإغاثة الإنسانية.

وأوضحت نيوز نيشن نقلا عن مسؤول استخباراتي، أن زيارة جابارد لمركز التنسيق الأمريكي كانت لدعم هدف ترمب المتمثل في السلام.

وقالت نيوز نيشن نقلا عن مسؤول استخباراتي، إن جابارد عقدت اجتماعات مع نظرائها في الاستخبارات الإسرائيلية، وفقا لما نقلته الغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة القوة الدولية التي سيتم نشرها في قطاع غزة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة الاستخبارات الأمريكية تحقيق الاستقرار بقطاع غزة الاستقرار في غزة غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير