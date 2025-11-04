

وكالات

قالت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد، إن 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار بقطاع غزة.

وأجرت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأمريكي في كريات جات بإسرائيل.

وأثناء زيارتها ذكرت رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أن المركز مثال حي على ما يمكن حدوثه عند اتحاد الدول لمصالح مشتركة.

وأضافت: "هناك شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل ليس فقط بإسرائيل بل في أنحاء الشرق الأوسط".

وكانت نيوز نيشن قد نقلت عن مسؤول استخباراتي، أن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأمريكية زارت معبر كرم أبو سالم على حدود غزة.

كما نقلت نيوز نيشن عن مسؤول استخباراتي، أن تولسي جابارد اطلعت خلال زيارتها لمعبر كرم أبو سالم على جهود الإغاثة الإنسانية.

وأوضحت نيوز نيشن نقلا عن مسؤول استخباراتي، أن زيارة جابارد لمركز التنسيق الأمريكي كانت لدعم هدف ترمب المتمثل في السلام.

وقالت نيوز نيشن نقلا عن مسؤول استخباراتي، إن جابارد عقدت اجتماعات مع نظرائها في الاستخبارات الإسرائيلية، وفقا لما نقلته الغد.