حذر وزير النقل الأمريكي شون دافي، يوم الاثنين، من احتمال إغلاق المجال الجوي الأمريكي بالكامل إذا تبين أن الإغلاق الحكومي المستمر يشكل خطراً على سلامة المسافرين.

وقال دافي في تصريحات لشبكة (CNBC): "إذا رأينا أن الوضع غير آمن، فسنتخذ القرار الصعب بإغلاق المجال الجوي. لن نسمح للناس بالسفر في ظروف غير آمنة، فهذه مسؤوليتي المباشرة".

وأضاف أن الإغلاق الحالي يزيد من المخاطر التشغيلية في قطاع الطيران، مشدداً على أن سلامة الركاب والطواقم الجوية تمثل الأولوية القصوى لوزارة النقل، موضحًا أن الإدارة تعمل على تحسين تدريب المراقبين الجويين، وتحديث أنظمة التكنولوجيا، وتعزيز التنسيق بين شركات الطيران والجهات التنظيمية لضمان استمرار الرحلات بأعلى معايير الأمان.

تصريحات دافي جاءت في وقت تتعرض فيه إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) لانتقادات متزايدة، عقب سلسلة من الحوادث الخطيرة التي كادت تؤدي إلى اصطدام طائرات في عدد من المطارات الأمريكية، ما دفع مشرعين للمطالبة بإصلاحات عاجلة في نظام مراقبة الحركة الجوية.

وتزامنت هذه التحذيرات مع استمرار الإغلاق الحكومي الذي بدأ في 1 أكتوبر 2025 نتيجة تعثر تمرير قانون التمويل الفيدرالي في الكونجرس، وهو ما أجبر أكثر من 13 ألف مراقب جوي و50 ألف ضابط أمن نقل على العمل دون أجر، مما تسبب في تأخيرات ضخمة وتعطيل آلاف الرحلات.

كما شهدت المطارات الأمريكية، خاصة في سان دييغو وهيوستن، طوابير طويلة وتأخيرات تجاوزت ثلاث ساعات بسبب غياب عدد كبير من ضباط الأمن.