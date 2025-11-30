حماس: مقاتلونا في رفح لن يستسلموا أو يسلموا أسلحتهم لإسرائيل

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، إن المقاومة التزمت بكل تعهداتها في اتفاق السلام الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن إسرائيل تتهرب من الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وطالب قيادي حماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني حرصا على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بدران: "أن مقاتلونا في رفح لا يمكن أن يقبلوا بالاستسلام أو تسليم سلاحهم للاحتلال".

وأكد القيادي في حماس، أن الحاجة ملحة لموقف وطني موحد لإسناد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مواجهة اعتداءات الاحتلال.

وفي وقت سابق، زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن قوات الاحتلال قتلت 40 مقاتلاً من مقاتلي حماس، داخل الأنفاق التي تسيطر عليها في رفح جنوبي قطاع غزة.