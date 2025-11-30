إعلان

حماس: مقاتلونا في رفح لن يستسلموا أو يسلموا أسلحتهم لإسرائيل

كتب-عبدالله محمود:

09:53 م 30/11/2025

رفح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس، حسام بدران، إن المقاومة التزمت بكل تعهداتها في اتفاق السلام الأمريكي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ولكن إسرائيل تتهرب من الانتقال إلى المرحلة الثانية.

وطالب قيادي حماس خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف الإبادة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني حرصا على استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف بدران: "أن مقاتلونا في رفح لا يمكن أن يقبلوا بالاستسلام أو تسليم سلاحهم للاحتلال".

وأكد القيادي في حماس، أن الحاجة ملحة لموقف وطني موحد لإسناد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في مواجهة اعتداءات الاحتلال.

وفي وقت سابق، زعم متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي ادرعي، أن قوات الاحتلال قتلت 40 مقاتلاً من مقاتلي حماس، داخل الأنفاق التي تسيطر عليها في رفح جنوبي قطاع غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حماس مقاتلو حماس رفح الاحتلال الإسرائيلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خطة عاجلة لحماية المدارس من فيروس ماربورغ
بعد أزمة "المياه المعدنية".. رسالة رئيس "سلامة الغذاء" للمصريين
حكم الإدارية العليا.. ماذا يعني وكيف يؤثر على العميلة الانتخابية؟ - تغطية خاصة
بعد إلغاء 29 دائرة.. هل من صلاحية الإدارية العليا إبطال انتخابات النواب كاملة؟
زيادة المعاش.. ماذا يعني رفع الحد التأميني ومن المستفيد؟
بدء تحذيرات الشتاء.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة