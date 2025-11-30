عراقجي: إيران لن تقبل بسياسات الإملاء.. ولا نجري مفاوضات مع أوروبا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنه لا توجد مفاوضات في الوقت الحالي مع الأطراف الأوروبية حول تطورات ملف نووي إيران، موضحًا أن طهران تجري تقييم للأجواء لمعرفة إمكانية التفاوض.



وقال عراقجي، خلال تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن طهران لن تتردد في التفاوض مع أي طرف، ولكن إذا كان يضمن حقوق الشعب الإيراني، مشددًا على أن إيران لن تقبل بسياسات الإملاء.

وفي سياق منفصل، اتهم مصدر أمني إسرائيلي، إيران بأنها تعيد تسليح نفسها خوفا من عملية إسرائيلية أخرى على أراضيها قريبا.



وقال المصدر في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الإيرانيون يُعيدون تسليح أنفسهم خشية أي عمليات عسكرية إسرائيلية أخرى على الأراضي الإيرانية.

وأضاف: "أن الإيرانيون يعملون على إمداد الحوثيين بالأسلحة، ويزيدون من وتيرة التهريب إلى أراضي الضفة الغربية".

وأكد أن إيران تبذل جهودا لإصلاح وضعها المتضرر، وتُسرع وتيرة امتلاك الأسلحة قلقاً من هجوم إسرائيلي.

وحذّر من أن إيران تعيد أيضا تسليح حزب الله في لبنان والمنظمات الإرهابية العاملة في سوريا بالأسلحة استعدادا لشنّ هجمات محتملة ضد إسرائيل.