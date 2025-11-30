إسرائيل تتهم اليونيفيل بتسريب معلومات حساسة لحزب الله

وكالات

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن مسؤولين كبار في الجيش أعربوا عن مخاوفهم من تسريب معلومات حساسة تتمثل في صور ووثائق التقطتها قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل عن العمليات العسكرية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، إلى حزب الله.

ووفقًا لصحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن هذا الادعاء ليس جديدًا، ففي أكتوبر الماضي، أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم"، بأن عناصر من حزب الله، أسرهم الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، شهدوا في تحقيقاتهم بأن الحزب دفع أموالًا لأفراد اليونيفيل لاستخدام قواعدها في عملياتهم، وفق زعمها.

اليونيفيل تصف إسرائيل بـ"العدو"

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الجيش اكتشف وثيقة رسمية تابعة لليونيفيل تشير فيها إلى إسرائيل باعتبارها "العدو"، وفق زعمه.

وبحسب الإذاعة، طالبت إسرائيل بتوضيحات عن هذا الوصف، لتعتذر قوات اليونيفيل عن الصياغة، قائلة إنها "نسخت صياغة كتبها الجيش اللبناني ونسيت تصحيحها".

ونقلت إذاعة الجيش عن مسؤول عسكري كبير، قوله: "لا يوجد شيء جيد في قوات اليونيفيل. إنها لا تساهم في أي شيء، وبالتأكيد ليس في نزع سلاح حزب الله، وتضر بحرية عمل الجيش الإسرائيلي"، وفق زعمه.

اليونيفيل تنفي

بدورها، أكدت قوات اليونيفيل لصحيفة "جيروزالم بوست" العبرية، لاحقًا، أن هذه التقارير كاذبة، وأن "أفرادها أثبتوا دائمًا تفانيهم في عملهم دعمًا للسلام والاستقرار في جنوب لبنان"، مضيفة "ومع ذلك، سنحقق في أي ادعاء قائم على أدلة موثوقة".

وتتمتع قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتفويض وصلاحية الوصول إلى مناطق نشاط الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان، لتصوير المنطقة وتوثيقها.

وفي أغسطس الماضي، أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أنه سيمدد بالإجماع، "للمرة الأخيرة"، مهمة حفظ السلام طويلة الأمد في لبنان حتى نهاية عام 2026 ، وبعد ذلك ستبدأ العملية "انسحابًا منظمًا وآمنًا" لمدة عام، بحسب ما أوردت "جيروزاليم بوست".