إدارة ترامب تحث إسرائيل على السماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة

وكالات

صرح مسؤولين أمريكيين لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي على السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة.

وكانت دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين، إلى تطبيق فعلي وكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار المعارك يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان.

وقالت في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن هناك حاجة ملحة لإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشددة على أن منع وصول المساعدات لا يمكن اعتباره مسألة أمنية بل يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.

وأكدت المقررة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع المواد غير المنفجرة في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين في القطاع.