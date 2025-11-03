إعلان

إدارة ترامب تحث إسرائيل على السماح للصحفيين الأجانب بدخول غزة

كتب : مصراوي

11:21 م 03/11/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

صرح مسؤولين أمريكيين لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحث حكومة الاحتلال الإسرائيلي على السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة.

وكانت دعت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق النازحين، إلى تطبيق فعلي وكامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن استمرار المعارك يفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها السكان.

وقالت في تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، إن هناك حاجة ملحة لإزالة العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشددة على أن منع وصول المساعدات لا يمكن اعتباره مسألة أمنية بل يمثل شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.

وأكدت المقررة الأممية على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع المواد غير المنفجرة في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية القانونية عن حماية المدنيين في القطاع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل ترامب قطاع غزة الرئيس الأمريكي السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير