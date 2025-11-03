(د ب أ)

افتتحت القيادة المركزية الأمريكية أول مركز قيادة مشترك ثنائي للدفاع الجوي في الشرق الأوسط بالتعاون مع قطر، وذلك في قاعدة العديد الجوية.

وحضر حفل الافتتاح قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر، ورئيس أركان القوات المسلحة القطرية الفريق الركن جاسم المناعي، حيث شاركا في مراسم قص الشريط إيذانا بتدشين المنشأة، وفقا لمنشور للقيادة المركزية الأمريكية على حسابها على منصة "إكس".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، قائد القيادة المركزية الأمريكية الذي يزور البلاد حاليا، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).

وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، لاسيما في مجالات التعاون العسكري والدفاعي، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.