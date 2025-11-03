إعلان

ملثمون في مؤتمر صحفي.. فيديو متداول لجنود إسرائيليين اعتدوا على أسير فلسطيني

كتب : سهر عبد الرحيم

05:09 م 03/11/2025

ملثمون في مؤتمر صحفي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- سهر عبد الرحيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لـ4 جنود إسرائيليين من معتقل "سدي تيمان" الذين نفذوا جريمة الاعتداء الجنسي والجسدي على أسير فلسطيني.

وظهر الجنود الأربعة في مقطع الفيديو المتداول، وهم مقنعين خلال مؤتمر صحفي رفقة محاميهم، للاعتراض على تسريب الفيديو.

وألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على المدعية العسكرية المنتهية ولايتها اللواء يفعات تومر يروشالمي بتهمة عرقلة سير التحقيق.

ويشتبه في أن تومر يروشالمي أخفت هاتفها المحمول عمدا.

كما ألقت السلطات القبض على المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش.

وفي السياق، اجتمع رئيس الأركان إيال زامير، مع كبار ضباط النيابة العسكرية لإجراء نقاش قيادي على خلفية الأحداث الصعبة التي وقعت مساء أمس والأيام القليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أبلغ الضباط أن أحداث الأيام القليلة الماضية أضرت بشكل خطير بثقة الجيش الإسرائيلي والجمهور في نظام القضاء العسكري.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة، إن حادثة معتقل "سدي تيمان" قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل منذ قيامها.

والصيف الماضي، نشرت القناة 12 مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ملثمون في مؤتمر صحفي معتقل سدي تيمان الاعتداء الجنسي على أسير فلسطيني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

قفزت 54%.. مدفوعات الدين تلتهم كافة إيرادات مصر بالربع الأول للعام المالي
فيروس الشتاء الخفي.. كيف تحمي أسرتك من الفيروس المخلوي؟
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير