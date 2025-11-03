كتبت- سهر عبد الرحيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لـ4 جنود إسرائيليين من معتقل "سدي تيمان" الذين نفذوا جريمة الاعتداء الجنسي والجسدي على أسير فلسطيني.

وظهر الجنود الأربعة في مقطع الفيديو المتداول، وهم مقنعين خلال مؤتمر صحفي رفقة محاميهم، للاعتراض على تسريب الفيديو.

الجنود الإسرائيليون الذين اغتصبوا جماعياً أسيراً فلسطينياً في مركز التعذيب سديه تيمان يعقدون مؤتمراً صحفياً ليفاخروا بأنهم ما زالوا طلقاء. قالوا متباهين: “سننتصر!”

أما المدعية العسكرية في الجيش الإسرائيلي، التي تجرأت على التحقيق في قضيتهم دون نتيجة تحت ضغوط رئيس الاركان ووزير… https://t.co/nMQ9MSO3NE pic.twitter.com/mlDHQGzRu2 — Tamer | تامر (@tamerqdh) November 3, 2025

وألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على المدعية العسكرية المنتهية ولايتها اللواء يفعات تومر يروشالمي بتهمة عرقلة سير التحقيق.

ويشتبه في أن تومر يروشالمي أخفت هاتفها المحمول عمدا.

كما ألقت السلطات القبض على المدعي العام العسكري السابق ماتان سولماش.

وفي السياق، اجتمع رئيس الأركان إيال زامير، مع كبار ضباط النيابة العسكرية لإجراء نقاش قيادي على خلفية الأحداث الصعبة التي وقعت مساء أمس والأيام القليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن رئيس الأركان أبلغ الضباط أن أحداث الأيام القليلة الماضية أضرت بشكل خطير بثقة الجيش الإسرائيلي والجمهور في نظام القضاء العسكري.

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة، إن حادثة معتقل "سدي تيمان" قد تكون أخطر هجوم إعلامي تتعرض له إسرائيل منذ قيامها.

والصيف الماضي، نشرت القناة 12 مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.