قتيل وجرحى جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية على سومي



كييف/موسكو- (د ب أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة عدد آخر جراء موجة جديدة من هجمات الطائرات المسيرة الروسية التي استهدفت منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

وأوضحت السلطات أن فرق الطوارئ انتشلت جثة من تحت أنقاض منزل، فيما تم إنقاذ ثلاثة مصابين، مشيرة إلى أن المنطقة الحدودية تعد هدفا متكررا للهجمات الروسية.

وقالت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية إن روسيا أطلقت 138 طائرة مسيرة ونحو 12 صاروخا خلال الليل، من بينها صواريخ من طرازي "كينجال" و"إسكندر"، مضيفة أنه تم اعتراض معظم الطائرات المسيرة وصاروخ واحد، دون أن تعلن القوات الجوية مزيدا من التفاصيل.

كما تسببت الهجمات الروسية في أضرار في أجزاء أخرى من البلاد.

وذكرت السلطات المحلية في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا أن صاروخا أصاب مبنى صناعيا وتسبب في إصابة شخص، فيما أسفر هجوم بطائرات مسيرة عن اندلاع حريق في سوبرماركت بمدينة ميكولايف في جنوب البلاد.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية إن الهجمات في أوكرانيا استهدفت شركات دفاعية وبنية تحتية للطاقة تغذي منشآت إنتاج عسكرية، مضيفة أنه تم كذلك استهداف مطارات عسكرية أوكرانية.