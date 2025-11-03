إعلان

جريمة مروعة في لبنان: اغتصب طفلة وقتلها ففضحه أخوها

كتب : مصراوي

02:05 م 03/11/2025

اغتصاب طفلة - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

كشفت السلطات الأمنية في بيروت تفاصيل الجريمة المروعة التي راح ضحيتها طفلان في مدينة الناعمة بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أن الجريمة نفذها ما وصفته بـ"وحش بشري"، مؤكدة أنه تم القبض على الجاني.

وجاء في البيان أن المتهم، وهو شقيق جار العائلة، اصطحب الفتاة وشقيقها البالغ من العمر خمس سنوات إلى البحر، حيث قام باغتصاب الفتاة ثم قتلها بضربها بحجر على رأسها وأخفى جثتها تحت الصخور.

وأضافت السلطات أن المتهم رمى شقيقها بعد أن ضربه على وجهه، معتقدًا أنه توفي، إلا أن الطفل نجا، حيث تلقت القوات الأمنية بلاغًا يفيد العثور على طفل عليه آثار خدوش وجروح في رأسه، وثيابه كانت مبللة.

خلال التحقيقات، حضر والد الطفل ومعه المتهم، حيث تعرف الطفل على الجاني وأشار إليه بأنه الشخص الذي اصطحبه وشقيقته إلى البحر، ما أدى إلى كشف أمره.
كما عثرت دورية الشرطة على جثة الفتاة التي تم معاينتها من قبل الطبيب الشرعي، فيما اعترف المتهم بجريمته وتم توقيفه على ذمة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة جبل لبنان جريمة مروعة اغتصاب طفلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
السحب الرعدية تتقدم الآن.. الأرصاد تُصدر تحديثًا بشأن الطقس