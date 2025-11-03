جريمة مروعة في لبنان: اغتصب طفلة وقتلها ففضحه أخوها

وكالات

كشفت السلطات الأمنية في بيروت تفاصيل الجريمة المروعة التي راح ضحيتها طفلان في مدينة الناعمة بقضاء الشوف في محافظة جبل لبنان.

وأصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أن الجريمة نفذها ما وصفته بـ"وحش بشري"، مؤكدة أنه تم القبض على الجاني.

وجاء في البيان أن المتهم، وهو شقيق جار العائلة، اصطحب الفتاة وشقيقها البالغ من العمر خمس سنوات إلى البحر، حيث قام باغتصاب الفتاة ثم قتلها بضربها بحجر على رأسها وأخفى جثتها تحت الصخور.

وأضافت السلطات أن المتهم رمى شقيقها بعد أن ضربه على وجهه، معتقدًا أنه توفي، إلا أن الطفل نجا، حيث تلقت القوات الأمنية بلاغًا يفيد العثور على طفل عليه آثار خدوش وجروح في رأسه، وثيابه كانت مبللة.

خلال التحقيقات، حضر والد الطفل ومعه المتهم، حيث تعرف الطفل على الجاني وأشار إليه بأنه الشخص الذي اصطحبه وشقيقته إلى البحر، ما أدى إلى كشف أمره.

كما عثرت دورية الشرطة على جثة الفتاة التي تم معاينتها من قبل الطبيب الشرعي، فيما اعترف المتهم بجريمته وتم توقيفه على ذمة التحقيقات.