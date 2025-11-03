إصابة شخصين في هجومين منفصلين لدببة بشمال شرق اليابان



طوكيو- (د ب أ)

أصيب شخصان في هجومين منفصلين لدببة بمقاطعة أكيتا اليابانية، اليوم الاثنين، فيما يضاف إلى سلسلة من الحوادث التي قامت بها الدببة في شمال شرق البلاد.

وأفادت التقارير بتعرض رجل في الستينيات من عمره لهجوم من جانب دب، ما أدى إلى إصابته بجروح في فناء منزله بمدينة أكيتا في وقت مبكر من صباح االيوم الاثنين، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وقالت الشرطة إن الدب، الذي هاجمه، والذي يبلغ طوله نحو متر واحد، غادر المكان مع دب آخر أصغر حجما.

وعلى صعيد آخر، أصيب رجل آخر في الثمانينيات من عمره في هجوم آخر من جانب دب أيضا، في وقت لاحق اليوم الاثنين، بينما كان يسير في غابة جبلية بمدينة دايسن المجاورة.

وقد أسفرت هجمات الدببة في مقاطعة أكيتا هذا العام عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين حتى الآن. وقد صدر تحذير من الدببة في جميع أنحاء المقاطعة.