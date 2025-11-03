البث الإسرائيلية: نتنياهو أعلن دعمه لقانون إعدام أسرى فلسطينيين

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعلن دعمه لقانون إعدام أسرى فلسطينيين محتجزين في سجون الاحتلال.

وأفادت البث الإسرائيلية، بأنه تمت المصادقة على قانون إعدام أسرى فلسطينيين في لجنة الأمن القومي بالكنيست، مشيرة إلى أن القانون سيُحال للتصويت عليه بالقراءة الأولى في جلسة الكنيست.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الاثنين، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن لجنة الأمن القومي بالكنيست تلتئم للتصويت على مقترح قانون عقوبة الإعدام لأسرى فلسطينيين.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات الذي طرحه وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.

ويعد مشروع القانون جزء من الاتفاقيات الموقعة لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب أوتزما يهوديت برئاسة بن غفير في أواخر عام 2022، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي مارس 2023، وافق الكنيست على القراءة الأولية لقانون يسمح بفرض عقوبة الإعدام على السجناء الفلسطينيين "المدانين بقتل إسرائيليين"، والذي اقترحه بن غفير ودعمه نتنياهو.

وينص التشريع على فرض عقوبة الإعدام على كل من يتسبب عمدًا أو بإهمال في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع "الكراهية العنصرية أو الأيديولوجية"، أو بهدف الإضرار بإسرائيل، بحسب إعلام عبري.