قال رئيس وكالة التخفيف من آثار الكوارث في إندونيسيا، اليوم السبت، إن عدد القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية التي أعقبت الأمطار الإعصارية في جزيرة سومطرة ارتفع إلى 303 أشخاص، مقارنة برقم سابق بلغ 174 قتيلاً.

وتعرضت أجزاء واسعة من إندونيسيا وماليزيا وتايلاند لأمطار غزيرة على مدى أسبوع، مع تشكل عاصفة استوائية نادرة في مضيق ملقا، ما أسفر عن أضرار واسعة في البنية التحتية وقطع الطرق وانقطاع شبكات الاتصال.

وأشار رئيس وكالة الإغاثة الإندونيسية، سوهاريانتو، إلى أن 279 شخصًا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين، رغم إجلاء نحو 80 ألف شخص، وما زال المئات عالقين في ثلاث مقاطعات عبر جزيرة سومطرة، أقصى غرب البلاد.

وأضاف سوهاريانتو أن المستجيبين للطوارئ استخدموا طائرات الهليكوبتر لتوصيل المساعدات وتوفير الدعم اللوجستي في الجزء الشمالي من الجزيرة، الذي يعد الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى محاولات فتح الطريق من شمال تابانولي إلى سيبولجا في مقاطعة شمال سومطرة، وهو الطريق الأكثر انقطاعًا لليوم الثالث على التوالي.

وأوضح أن قوات الإنقاذ تحاول فتح طريق مسدود بسبب انهيار أرضي، حيث لا يزال عدد من الأشخاص عالقين ويحتاجون إلى إمدادات عاجلة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعزيز الوجود العسكري يوم الأحد لدعم جهود الإغاثة.

وأشار أيضًا إلى وقوع محاولات نهب الإمدادات من قبل المتضررين في منطقة تابانولي الوسطى، التي تكبدت أضرارًا كبيرة.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث باسم الحكومة التايلاندية، سيريبونج أنجكاساكولكييت، اليوم السبت، بأن عدد القتلى جراء الفيضانات في الجزء الجنوبي من البلاد ارتفع إلى 162 شخصًا، مقارنة بـ 145 شخصًا في الإحصائية السابقة، في الوقت الذي تستمر فيه جهود الإغاثة ومراقبة الأوضاع في المناطق المتضررة.