روسيا: إسقاط 103 طائرات أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية

موسكو- (د ب أ)

اعترضت منظومات الدفاع الجوي الروسية ودمرت 103 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم السبت: "خلال الليلة الماضية اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 103 طائرات مسيّرة أوكرانية".

وأردفت أن الدفاعات الجوية دمرت "26 مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و20 مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، و19 مسيّرة فوق أراضي جمهورية القرم، كما جرى تدمير 11 مسيّرة فوق مقاطعة ريازان، و11 أخرى فوق إقليم كراسنودار، و5 مسيّرات فوق مقاطعة فورونيج، و4 فوق مقاطعة ليبيتسك، و3 فوق مقاطعة كورسك"،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما تم اعتراض مسيّرة واحدة فوق مقاطعة أستراخان، وأخرى فوق مقاطعة فولجوجراد، وثالثة فوق أراضي جمهورية كالميكيا، إضافة إلى إسقاط مسيّرة واحدة فوق مياه بحر آزوف، وفق البيان الروسي.