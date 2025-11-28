إعلان

"ترامب أوقف إرهاب الاحتلال".. إسرائيليون يتظاهرون قرب مركز التنسيق الأمريكي (فيديو)

كتب : مصراوي

07:42 م 28/11/2025

إسرائيليون يتظاهرون قرب مركز التنسيق الأمريكي

وكالات

تظاهر عشرات اليساريين في إسرائيل، اليوم الجمعة، قرب مركز التنسيق المدني العسكري الأمريكي في كريات جات جنوبي إسرائيل، ودعوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف "الإرهاب الإسرائيلي" في الضفة الغربية.

وجاءت المظاهرة استجابةً لدعوة مجموعة "النظر للاحتلال بالعين"، وهي حركة يسارية إسرائيلية مناهضة للاحتلال والاستيطان، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" التركية.

ورفع المشاركون لافتات كُتِب عليها عبارات مثل: "ترامب أوقف الإرهاب الإسرائيلي في الضفة الغربية"، و"حياة الفلسطينيين مهمة"، و"أوقفوا الضم والاحتلال"، و"لا لإفلات إسرائيل من العقاب"، بحسب ما أوردته الجزيرة.

وتشهد الضفة الغربية في الأسابيع الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين، في ظل توسع البناء الاستيطاني الذي تسارعت وتيرته خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وسط تصريحات رسمية إسرائيلية عن خطط لضم الضفة.

