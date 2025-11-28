الهجرة الأمريكية: تعليق دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة

أعلنت وكالة الهجرة الأمريكية، تعليقها الكامل لدخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها أفغانستان وإيران وليبيا والسودان واليمن.

وقالت الوكالة الأمريكية، في بيان له اليوم الجمعة، إنه تم تعليق جزئي لدخول مواطني 7 دول إلى الولايات المتحدة، من بينها كوبا وفنزويلا وتركمانستان.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقفا كاملا لدخول مواطني دول العالم الثالث للأراضي الأمريكية، عقب إطلاق النار على فردين من الحرس الوطني في واشنطن.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال العديد من المنشورات، عقب الحادث الذي وقع قرب البيت الأبيض، قائلاً:"أنه سأوقف الهجرة من جميع دول العالم الثالث بصفة دائمة".

كما تعهد ترامب بإنهاء جميع موافقات الدخول غير الشرعية التي تمت في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، لافتًا إلى إنهاء جميع المزايا الفيدرالية للمواطنين غير الأمريكيين وترحيل أي أجانب غير منسجمين مع الحضارة الغربية.