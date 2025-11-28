وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، تعليق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب الذي شهدته الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا الأسبوع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، للوكالة، إن الاتحاد قرر "تعليق عضوية غينيا بيساو في هيئاته بشكل فوري".

ويوم الأربعاء الماضي، استولى الجنود على السلطة في غينيا بيساو بعد 3 أيام من الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة .