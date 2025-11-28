إعلان

بعد الانقلاب.. الاتحاد الإفريقي يتخذ قرارًا بشأن عضوية غينيا بيساو

كتب : مصراوي

07:00 م 28/11/2025

الاتحاد الأفريقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن الاتحاد الإفريقي، اليوم الجمعة، تعليق عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب الذي شهدته الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا الأسبوع، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية "أ.ف.ب".

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، للوكالة، إن الاتحاد قرر "تعليق عضوية غينيا بيساو في هيئاته بشكل فوري".

ويوم الأربعاء الماضي، استولى الجنود على السلطة في غينيا بيساو بعد 3 أيام من الانتخابات الرئاسية التي شهدت منافسة شديدة .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاتحاد الأفريقي انقلاب غينيا بيساو غينيا بيساو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان