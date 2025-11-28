سانا: قوات الاحتلال تطلق النار على مدنيين بريف القنيطرة

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعمًا لوحدة سوريا.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الجمعة، خرج آلاف السوريين للمشاركة في فعاليات شعبية للاحتفال بذكرى ما وُصِف بـ معركة التحرير "ردع العدوان" التي تسببت في سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وأكد المشاركون على الوحدة الوطنية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الإنفصالية، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وفقًا لـ"سانا".

وانطلقت معركة التحرير "ردع العدوان" على يد الفصائل المسلحة السورية في 27 نوفمبر 2024، وانتهت في 8 ديسمبر من العام ذاته بالسيطرة على العاصمة دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد المخلوع، الذي فر إلى روسيا.