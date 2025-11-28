إعلان

فيديو وصور.. آلاف السوريين يحيون ذكرى "ردع العدوان"

كتب : سهر عبد الرحيم

04:19 م 28/11/2025
شهدت محافظات سورية عدة، اليوم الجمعة، فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما وُصِف بـ معركة التحرير "ردع العدوان" التي تسببت في سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وشارك الآلاف من السوريين في الفعاليات، التي جاءت تأكيدًا على الوحدة الوطنية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الإنفصالية، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وفقًا لوكالة الأنباء العربية السورية "سانا".

وأكد المشاركون تضامنهم مع أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي وصفته الوكالة بـ"الغادر"، أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا وإصابة العشرات وأضرار مادية كبيرة.

وشددوا على أن "جرائم" الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد الشعب السوري إلا تمسكًا بحقوقه ووحدته في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا أو "يعرقل مسيرة البناء التي انطلقت منذ التحرير من النظام المجرم"، بحسب ما أوردته "سانا".

ومساء أمس الخميس، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، جميع المواطنين إلى النزول للساحات والميادين عقب صلاة الجمعة للاحتفال بمرور عام على معركة "ردع العدوان" التي أسقطت نظام الأسد.

وفي 27 نوفمبر 2024، انطلقت معركة التحرير "ردع العدوان" على يد الفصائل المسلحة السورية، وانتهت في 8 ديسمبر من العام ذاته بالسيطرة على العاصمة دمشق وإسقاط النظام السابق بقيادة بشار الأسد، الذي فر إلى روسيا.

