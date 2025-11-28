فيديو وصور.. آلاف السوريين يحيون ذكرى "ردع العدوان"

"كانوا محتجزين في ليبيا".. الخارجية تنجح في استعادة 131 مواطنًا مصريًا

شهدت محافظات سورية عدة، اليوم الجمعة، فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما وُصِف بـ معركة التحرير "ردع العدوان" التي تسببت في سقوط النظام السابق بقيادة بشار الأسد.

جانب من تجمع أهالي مدينتي صحنايا واشرفية صحنايا لإحياء الذكرى السنوية لانطلاق عملية ردع العدوان، وتأكيداً على وحدة الأرض والشعب السوري، ورفضاً لمساعي التقسيم.#سوريا_واحدة_موحدة#لنكمل_الحكاية#عيد_التحرير#محافظة_ريف_دمشقhttps://t.co/M50algtu3a pic.twitter.com/9Y8PjyW20L — محافظة ريف دمشق (@RDamascusGov1) November 28, 2025

وشارك الآلاف من السوريين في الفعاليات، التي جاءت تأكيدًا على الوحدة الوطنية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الإنفصالية، وتنديدًا بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وفقًا لوكالة الأنباء العربية السورية "سانا".

وأكد المشاركون تضامنهم مع أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي وصفته الوكالة بـ"الغادر"، أسفر عن استشهاد 13 مواطنًا وإصابة العشرات وأضرار مادية كبيرة.

مسيرة مؤيدة للحكومة الانتقالية في قرى #وادي_بردى (بلدة دير قابون _ الحسينية _ برهليا_ دير مقرن_ عين الفيجة_ بسيمة_ كفر الزيت_ كفر العواميد_ جديدة _ الوادي _ سوق وادي بردى ) بـ #ريف_دمشق رفضًا للتقسيم والطائفية والفتن احتفالًا بالذكرى السنوية لانطلاق عملية "ردع العدوان" pic.twitter.com/3kp1Z0BYkR — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) November 28, 2025

وشددوا على أن "جرائم" الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد الشعب السوري إلا تمسكًا بحقوقه ووحدته في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا أو "يعرقل مسيرة البناء التي انطلقت منذ التحرير من النظام المجرم"، بحسب ما أوردته "سانا".

ومساء أمس الخميس، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، جميع المواطنين إلى النزول للساحات والميادين عقب صلاة الجمعة للاحتفال بمرور عام على معركة "ردع العدوان" التي أسقطت نظام الأسد.

وفي 27 نوفمبر 2024، انطلقت معركة التحرير "ردع العدوان" على يد الفصائل المسلحة السورية، وانتهت في 8 ديسمبر من العام ذاته بالسيطرة على العاصمة دمشق وإسقاط النظام السابق بقيادة بشار الأسد، الذي فر إلى روسيا.