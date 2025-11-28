الأمم المتحدة تندد بـ"القتل الصارخ" لشابين فلسطينيين في جنين بالضفة

وكالات

أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، عن فزعه لاستشهاد فلسطينيين اثنين على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، قائلًا إن الحادث يصل فيما يبدو إلى مستوى الإعدام دون محاكمة.

وذكر المتحدث جيريمي لورانس، في إفادة صحفية للأمم المتحدة في جنيف: "هالنا القتل الصارخ الذي ارتكبته الشرطة الإسرائيلية أمس لرجلين فلسطينيين في جنين بالضفة الغربية المحتلة في عملية إعدام أخرى على ما يبدو خارج نطاق القانون".

وأظهرت لقطات بثها تلفزيون فلسطين أن الشابين اللذين قُتِلا أمس الخميس بديا مستسلمين وغير مسلحين خلال مداهمة في الضفة الغربية المحتلة.