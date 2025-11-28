سلطات هونج كونج: ارتفاع حصيلة قتلى حريق المجمع السكني لـ128 شخصا

هونج كونج- (أ ب)

ذكرت السلطات في هونج كونج أن حصيلة قتلى الحريق الذي شب في مجمع سكني ارتفعت إلى 128 شخصا بعد العثور على المزيد من الجثث.

وقال وزير الأمن كريس تانج للصحفيين في موقع المجمع السكني، اليوم الجمعة، إن البحث عن الضحايا مازال جاريا وإن العدد مرشح للزيادة.

وبدأ الحريق في مجمع وانج فوك كورت عصر أمس الأول الأربعاء، ولكن لم يتم إخماده بالكامل إلا صباح اليوم الجمعة.

وأصيب عشرات الأشخاص، وبينهم رجال إطفاء في الحريق.