بعد تصدرها التريند.. 20 صورة لجهاد حسام الدين بطلة مسلسل "كارثة طبيعية"

قالت وكالة "رويترز" البريطانية، الخميس، إن فنزويلا ألغت حقوق التشغيل لست شركات طيران دولية علّقت رحلاتها إلى البلاد بعد تحذيرات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وشملت الإلغاءات، شركات الطيران الإسبانية "إيبيريا"، و"تاب"، و"أفيانكا"، و"لاتام كولومبيا"، والخطوط الجوية التركية، و"جول".

كانت هيئة تنظيم الطيران في الولايات المتحدة حذّرت في بيان، شركات الطيران الكبرى من "موقف خطير محتمل" خلال التحليق فوق فنزويلا، نتيجة تدهور الوضع الأمني في المنطقة وزيادة النشاط العسكري في البلاد أو حولها.

وأكدت فنزويلا، على أن هيئة الطيران الأمريكية لا تمتلك أي سلطة على مجالها الجوي.

ونشر الجيش الأمريكي، آلاف الجنود والقطع البحرية، بما في ذلك حاملة طائرات وغواصة نووية في منطقة البحر الكاريبي في ظل تدهور العلاقات مع فنزويلا، لمجابهة دور الرئيس نيكولاس مادورو في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وفق تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

من جانبه، نفى مادورو الاتهامات، متهما الرئيس الأمريكي بمحاولة الإطاحة به.

وأفادت الرابطة الدولية للنقل الجوي "إياتا" في بيان، يوم الاثنين، بأن فنزويلا أمهلت شركات الطيران الدولية 48 ساعة لاستئناف رحلاتها الجوية إلى البلاد، لتجنب فقدان حقوقها في السفر إليها.

وفي الأيام الماضية، ألغت عدة شركات طيران دولية رحلاتها إلى فنزويلا، متجاهلة المهلة التي حددتها كاراكاس.

واشترطت شركة الخطوط الجوية الأيبيرية، استيفاء الشروط لاستئناف رحلاتها إلى فنزويلا. فيما أوقفت شرطتا طيران "أوروبا" و"بلاس ألترا" رحلاتهما، غير أنه لم يتم إلغاء تصاريحهما.