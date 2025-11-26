إعلان

فيديو يوثق اعتقال المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض

كتب-عبدالله محمود:

11:43 م 26/11/2025

لحظة اعتقال المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت ال

وثقت العديد مقاطع الفيديو لحظة اعتقال المشتبه به في إطلاق النار على الحرس الوطني الأمريكي قرب البيت الأبيض في واشنطن.

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة واشنطن، القبض على المشتبه بهم في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض، مؤكدة أنه تم تأمين موقع الحادث.

وأكد حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي، مقتل جنديين من الحرس الوطني بعد تعرضهما لإطلاق نار في واشنطن اليوم الأربعاء.

وكتب موريسي في منشور على منصة أكس: "هؤلاء الشجعان من سكان غرب فرجينيا فقدوا حياتهم في خدمة وطنهم".

وقبل نحو ساعة وقع إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم عنصرين من الحرس الوطني لقيا مصرعهما في المستشفى.

