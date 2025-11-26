فيديو يوثق اعتقال المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت الأبيض

لحظة اعتقال المشتبه به في إطلاق النار قرب البيت ال

وثقت العديد مقاطع الفيديو لحظة اعتقال المشتبه به في إطلاق النار على الحرس الوطني الأمريكي قرب البيت الأبيض في واشنطن.

واشنطن تهتز بإطلاق نار قرب البيت الأبيض: قتلى وإصابات من الحرس الوطني، إغلاق كامل رحلات متوقفة، وFBI يحقق… هذا هو الأمن الأمريكي الذي يبيعوه للعالم ولايات هملس وسلاح منفلت.

السؤال: البوقچية وذيول أم ريكا بالعراق راح يغطّون الفضيحة… لو كالعادة يطمرون روسهم بالتراب؟ pic.twitter.com/eUhu8gSbdy — الشاهين 🦅 (@falc313) November 26, 2025

وفي وقت سابق، أعلنت شرطة واشنطن، القبض على المشتبه بهم في حادث إطلاق النار قرب البيت الأبيض، مؤكدة أنه تم تأمين موقع الحادث.

وأكد حاكم ولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي، مقتل جنديين من الحرس الوطني بعد تعرضهما لإطلاق نار في واشنطن اليوم الأربعاء.

وكتب موريسي في منشور على منصة أكس: "هؤلاء الشجعان من سكان غرب فرجينيا فقدوا حياتهم في خدمة وطنهم".

وقبل نحو ساعة وقع إطلاق نار بالقرب من البيت الأبيض في العاصمة واشنطن، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم عنصرين من الحرس الوطني لقيا مصرعهما في المستشفى.