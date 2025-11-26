مستشار ترامب: نتوقع هدنة إنسانية بين الجيش والدعم السريع دون شروط

قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط ، إنه يتوقع من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية الالتزام بهدنة إنسانية دون شروط.

وأضاف مستشار ترامب خلال تصريحات إعلامية، أنه يتوقع من الدعم السريع والجيش السوداني السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن.

وأكد مستشار الرئيس الأمريكي، أن الهدنة أساسية لإنقاذ الأرواح وخطوة حاسمة نحو حوار مستدام وانتقال إلى حكم مدني وسلام دائم بالسودان.

وفي وقت سابق، طالب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، من الدول المساندة لطرفي النزاع في السودان التوقف عن دعمهما.

وشدد دوجاريك في بيان له الأربعاء، على ضرورة توقف الدعم السريع والجيش السوداني عن أعمال العنف بالسودان، قائلاً:"العاملين في الأمم المتحدة لا يستطيعون الدخول إلى الفاشر بعد سيطرة الدعم السريع عليها".