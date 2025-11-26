الاتحاد الأوروبي يطالب بدعم أوكرانيا والضغط على روسيا لإنهاء الحرب

شددت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على أهمية دعم أوكرانيا والضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب.

وقالت كالاس، في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، إنه لم ير حتى الآن أي مؤشر على أن روسيا مستعدة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مضيفة: "علينا زيادة الضغط على موسكو من أجل التوصل إلى وقف النار".

وطالبت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، بفرض مزيد من العقوبات على روسيا لحرمانها من القدرة على القتال في أوكرانيا.

وأشارت كالاس، إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا لا تغير حقيقة أن روسيا تمثل تهديدا، ويجب العمل على تعزيز القوة الأوروبية لان التهديد الذي تشكله موسكو يتعدى كييف.

وأضافت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي،: "ندعم أي خطة سلام من شأنها أن تمنح أوكرانيا سلاما عادلا ودائما ويجب العمل على ضمان عدم قيام روسيا بهجوم آخر".

وأكدت أن اقتصاد روسيا غير جيد وهي لا تحقق الانتصار في ساحة المعركة مثلما تدعي، مطالبة بوضع حدا للخطر الذي تشكله موسكو وإلا ستكون الضحية بلد آخر.

وذكرت أن العائدات الروسية من النفط انخفضت خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 35% بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية، مشيرة إلى أنه يجب ألا نقع في الفخ الذي تريده روسيا بشأن وضع سقف للجيش الأوكراني.